الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية العين تنفذ مشاريع تشغيلية للمرافق الترفيهية والخدمية

بلدية العين تنفذ مشاريع تشغيلية للمرافق الترفيهية والخدمية
10 سبتمبر 2024 22:10

نفذت بلدية مدينة العين عدة مشاريع تعهيد وتشغيل لحدائق وزراعات تجميلية في المناطق التابعة لمركز البلدية الفرعي بمزيد، بتكلفة تقدر بأكثر من 27 مليون درهم. ومن المتوقع أن تكتمل جميع الأعمال خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت المهندسة فاطمة الجنيبي، مديرة المشروع، إن البلدية تهدف من خلال هذه المشاريع إلى توفير بنية تحتية ومرافق مستدامة تلبي احتياجات مجتمع مدينة العين، مع الحفاظ على الأصول الزراعية وغير الزراعية، ونصيب الفرد من الرقعة الخضراء والمرافق الترفيهية، وتحسين المظهر الجمالي العام للمدينة، عبر تطبيق أعلى معايير الجودة والأداء.

أخبار ذات صلة
أوزبكستان تحصد «آسيوية الملاكمة» في العين
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

وتتضمن أعمال المشاريع تنفيذ مصدات رياح في عدد من المناطق إلى جانب تجديد شبكات الري لبعض الشوارع والدوارات فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة وتجميل للحدائق العامة والحدائق المصغرة والملاعب ومناطق اللياقة البدنية.

 

 

 

المصدر: وام
العين
بلدية العين
آخر الأخبار
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
الأخبار العالمية
قتلى في انهيارات أرضية بتايلاند
12 سبتمبر 2024
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
التعليم والمعرفة
العويس الثقافية توقع مذكرة تفاهم مع مركز كانو الثقافي بالبحرين
12 سبتمبر 2024
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
علوم الدار
حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 5 ) لسنة 2024 بشأن التكليف بمهام مدير عام المؤسسة العقارية
12 سبتمبر 2024
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
الأخبار العالمية
إعصار "فرنسين" يهدد لويزيانا وأوامر بإجلاء السكان
اليوم 23:57
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
«حكماء المسلمين» يشارك بجناح خاص في معرض بغداد الدولي للكتاب
اليوم 23:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©