الإمارات تشارك في مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة بين أفريقيا والشرق الأوسط" بمصر

شاركت دولة الإمارات ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء، والمركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، في مؤتمر "آفاق الفضاء الجديدة بين أفريقيا والشرق الأوسط" الذي عقد في مدينة العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية وتناول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الفضاء في المنطقة.

ترأس وفد الإمارات سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء وضم سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، والمهندس عامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في المركز، والمهندسة إيمان الشامسي، مدير مشروع القمر الصناعي العربي 813، وحسن علي الشحي أخصائي أول شراكات استراتيجية في الأمانة العامة للمجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وعلى هامش المؤتمر، شارك سالم بطي القبيسي في الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي، الذي ترأسته وكالة الفضاء المصرية.



وأكد القبيسي في كلمته خلال الاجتماع أهمية التعاون العربي في مجال الفضاء باعتباره أداة محورية لمستقبل مشترك مزدهر، مشيراً إلى مستجدات مشروع القمر الصناعي العربي 813 ودور الإمارات الرائد في هذا المجال وشدد على أن الفضاء يشكل أحد المجالات الحيوية التي تؤثر في جوانب الحياة كافة، من التكنولوجيا إلى التنمية المستدامة.

وأوضح القبيسي أن مشروع القمر الصناعي العربي 813، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في عام 2019 يُعد أول مشروع فضائي مشترك يجمع الدول العربية، ويهدف إلى دراسة الظواهر الطبيعية وتحليل الموارد البيئية، مما يعزز التعاون العلمي العربي ويخدم احتياجات المنطقة.

وأضاف أن الإمارات ملتزمة بتطوير القدرات الفضائية العربية والمشاركة في صياغة مستقبل مشترك قائم على الابتكار والتكنولوجيا، داعياً إلى المشاركة في النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء، المقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

من جهته، استعرض مركز محمد بن راشد للفضاء خلال المؤتمر برنامج الإمارات الوطني للفضاء، بما في ذلك مشاريع الأقمار الصناعية وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروعات استكشاف القمر والكويكبات.

وأكد سالم حميد المري، مدير عام المركز التزام الإمارات بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الفضاء، مشيراً إلى أن التعاون العربي في هذا القطاع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي المستدام.

واستعرضت المهندسة إيمان الشامسي آخر التطورات المتعلقة بالقمر الصناعي العربي 813، المقرر إطلاقه في يونيو 2025، والذي سيوفر بيانات بيئية عالية الدقة تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة لحماية الموارد الطبيعية وشددت على أن المشروع يسهم في تطوير الكوادر العربية في مجال الفضاء من خلال توفير فرص تدريبية وتعليمية للرواد العرب.