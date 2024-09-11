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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة
11 سبتمبر 2024 08:31

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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