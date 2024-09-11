"الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 21 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 21 °C in Raknah (Al Ain) at 06:30 UAE Local time. pic.twitter.com/9j45BjFcrq — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 11, 2024