أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومكتب البعثات الدراسية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية في الدولة.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الاستشارية للبرنامج، والتي تضم كلاً من سيف الظاهري مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وجمعة الرميثي، مدير مكتب البعثات الدراسية - ديوان الرئاسة، ونورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، وذلك بحضور مديري 9 جامعات حكومية وخاصة في الدولة.

وبحث الاجتماع آليات تنفيذ البرنامج ودوره في تطوير كوادر وطنية ذات كفاءة عالية في مجال العلوم الاكتوارية، الذي يعد تخصصاً أساسياً في استراتيجيات إدارة المخاطر والتخطيط المالي.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالبرنامج، حيث تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الاستشارية الفنية للبرنامج، والتي تضم نخبة من أبرز الخبراء في مجال العلوم الاكتوارية من الجامعات المشاركة، بهدف تطوير هيكل البرنامج الدراسي، بما في ذلك المقررات الدراسية، وشروط الالتحاق، ومدة الدراسة.

كما بحث الاجتماع تأمين كوادر تدريسية مؤهلة من داخل الدولة وخارجها، وتوفير المختبرات والمعامل المتخصصة لدعم العملية التعليمية.

وسيتولى معهد الإمارات المالي، تحت إشراف مصرف الإمارات المركزي، تنفيذ المشروع ضمن برنامج إثراء للتوطين في القطاع المالي، بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين المحليين والعالميين في هذا المجال.

وقال سيف الظاهري :" يمثل إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية، نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين بالدولة، بما يعزز من إيماننا بأن الاستثمار في تأهيل كفاءات اكتوارية وطنية هو السبيل الأمثل لمواجهة المخاطر وتحقيق التقدّم في هذا القطاع الحيوي".

وأضاف: "نطمح من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى تخريج جيل جديد من الخبراء من أبناء الدولة القادرين على تقديم حلول مبتكرة في إدارة المخاطر، وتحليل البيانات الضخمة، وتصميم منتجات مالية جديدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للاستثمارات في مجال التأمين، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة".

من جهته قال جمعة الرميثي، إن البرنامج يمثل أكثر من مجرد مبادرة تعليمية؛ فهو استثمار استراتيجي يهدف إلى تعزيز مستقبل دولة الإمارات وتطوير قدراتها الوطنية.

وأضاف: "إننا نؤمن بأهمية بناء اقتصاد معرفي يقوده الابتكار والتخصص، وبرنامج العلوم الاكتوارية هو إحدى الأدوات التي ستمكننا من تحقيق هذه الرؤية، وندعم هذا المشروع بقوة لأنه يجسد التزام القيادة الرشيدة بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من المنافسة على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يضمن استدامة التقدم والنمو في القطاع المصرفي والمالي".

من ناحيتها أكدت نورة البلوشي، أن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم الاكتوارية يعكس التزام معهد الإمارات المالي بالتميز الأكاديمي والمهني حيث يسعى المعهد، عبر التعاون مع ديوان الرئاسة والجامعات، إلى تأهيل كوادر وطنية متخصصة تمتلك القدرة على قيادة القطاع المالي نحو مستقبل مشرق، إذ يتخطى هذا البرنامج كونه مجرد مبادرة أكاديمية ليأتي ركيزة أساسية لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته المتزايدة من الكفاءات المتخصصة.