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علوم الدار

انطلاق أعمال "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"

انطلاق أعمال "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3"
11 سبتمبر 2024 12:04

انطلقت، اليوم، في دبي أعمال النسخة الأولى من "مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" التي ينظمها مجمع "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي"، أحد مبادرات مركز دبي المالي العالمي بمشاركة 100 دولة من حول العالم.

ويعد المهرجان، ثاني مبادرة يقودها مركز دبي المالي العالمي، ضمن خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، والتي تم إطلاقها مؤخراً، بهدف تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي من قبل كافة القطاعات الحيوية ذات الصلة.

وتستضيف النسخة الأولى من المهرجان ما يزيد على 6000 مشارك ونحو 500 مستثمر و100 جهة عارضة من حول العالم، بحضور نخبة من أبرز صنّاع القرار وقادة القطاع والمبتكرين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانات التجارية للذكاء الاصطناعي وسبل توسيع نطاقها والاستفادة منها في دعم جهود التنمية المستدامة لاسيما في سياقها الاقتصادي، في حين يسعى المهرجان لاستقطاب أكثر من 30 ألف مشارك سنوياً خلال دوراته المقبلة.

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ويعكس إقامة هذا الحدث التزام الإمارة الراسخ بتسليط الضوء على تقنيات المستقبل، من خلال اعتماد منصة عالمية تحفز نمو الإمارة بالاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، حيث تركز أجندة الحدث على مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءاً من الوقوف على الاعتبارات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الإمكانات التحويلية للويب 3.

وسيضم المهرجان ممثلين عن أكثر من 20 شركة مليارية عالمية "يونيكورن"، بما في ذلك Builder.ai، و"كوهيسيتي"، و"سيريبراس سيستمز"، و"إنوفيسر"، و"سامبانوفا سيستمز"، إضافة إلى ممثلي 20 وزارة وهيئة حكومية و20 شركة عالمية مرموقة، و20 شركة من كبرى شركات رأس المال الاستثماري.

ويعد مركز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" أكبر تجمع مُخصص لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3 في العالم، وذلك انسجاماً مع رؤية إمارة دبي بأن تصبح وجهة مفضلة لجميع شركات التكنولوجيا، ومن المتوقع أن يُسهم المركز في تعزيز موقع الإمارة بوصفها وجهة للابتكار والتكامل التكنولوجي في شتى القطاعات.

المصدر: وام
التكنولوجيا المتقدمة
الذكاء الاصطناعي
دبي
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