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علوم الدار

تدشين دورية "التثقيف المروري" الرقمية

تدشين دورية "التثقيف المروري" الرقمية
11 سبتمبر 2024 10:52

دشنت شرطة أبوظبي دورية التثقيف المروري الرقمية الذكية المتنقلة، لتوعية فئات المجتمع من سائقين ومستخدمي الطريق والأسر وطلبة المدارس والجامعات بجهودها في تعزيز السلامة المرورية والالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، خلال التدشين في مبنى المديرية، إنها تأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي في أمن الطرق والهدف الاستراتيجي بتعزيز التوعية والثقافة المرورية.

ولفت إلى أن الدورية الرقمية ستسهم بدور كبير في زيادة الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، وفي مختلف المناسبات والفعاليات المجتمعية، ومن خلال تفعيل التوعية المرورية لدى الأسر، وزيارة المنازل وتوجيه السائق الخاص (السائق المنزلي) والعمالة المنزلية، لكيفية التعامل الصحيح مع الأطفال داخل المركبة وعلى الطريق، وتوجيه أولياء الأمور بأهمية الالتزام بالقيادة الآمنة والإسهام بدورهم في الحد من الحوادث المرورية.

وأشار إلى أنها ستركز أيضاً على توعية الجمهور في الأماكن العامة والمفتوحة بتنظيم محاضرات للتعريف بالدورية ونوعية خدماتها المقدمة للجمهور، وتقديم هدايا وتوزيع "كتيبات التوعية الرقمية"، إضافة إلى توجيه النصح والإرشاد لهم، عن طريق عرض صور الحوادث والنتائج المحتملة الناتجة عن مخالفاتهم لقوانين السير والمرور بإتباع أحدث التقنيات ومن خلال توظيف الروبوت الذكي.

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وتحتوي الدورية على جهاز محاكاة القيادة باستخدام الواقع الافتراضي إلى جانب عرض فيديوهات التوعية الرقمية بتقنية CGI.

وقال الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير مشروع التوعية المرورية الرقمية، إن الدورية تأتي ضمن الاهتمام المستمر بتقديم خدمات استباقية جديدة تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في شرطة أبوظبي يشهد تطويراً مستمراً في بناء القدرات وخصوصاً بمجالات التوعية المرورية المواكبة أحدث الممارسات المتطورة عالمياً.

وأوضح أن الدورية مصممة من الداخل بشاشات ذكية ومجسمات وتقنية التعليم الافتراضي VR، والتي تحاكي الواقع المروري للطرقات في إمارة أبوظبي وتسهم في تقديم توعية شاملة في العديد من جوانب السلامة المرورية، وتتضمن تجهيزات متطورة لتقدم أفلام توعوية عبر شاشة عرض خلفية على سيارة الدورية، والتوعية بوسائل السلامة المرورية للوقاية والحد من الحوادث، كمقاعد سلامة الأطفال، والمشاركة في المسابقة المرورية التوعوية.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
التثقيف المروري
التحول الرقمي
السلامة المرورية
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