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علوم الدار

أمام عبدالله بن زايد.. دفعة من الدبلوماسيين الجدد يؤدون اليمين القانونية

أمام عبدالله بن زايد.. دفعة من الدبلوماسيين الجدد يؤدون اليمين القانونية
11 سبتمبر 2024 12:34

أدت دفعة جديدة من الدبلوماسيين، اليمين القانونية أمام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك في ديوان عام الوزارة بأبوظبي.

حضر مراسم أداء اليمين القانونية، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، ومها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، وخالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، وعبدالله البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، وفيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، وسيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، ومديرو الإدارات في وزارة الخارجية.

وعقب مراسم أداء اليمين القانونية، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الدبلوماسيين الجدد البالغ عددهم 55 شاباً وشابة، معربا عن ثقته في قدرتهم على الإنجاز والتميز، والعمل بإخلاص لتعزيز المكانة المرموقة للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وترسيخ علاقات التعاون المثمر والبناء مع الدول الشقيقة والصديقة.

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ودعا سموه، الدبلوماسيين الجدد إلى العمل بإيجابية وبروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة، مؤكدا أهمية دورهم في حمل رسالة دولة الإمارات إلى العالم والداعية إلى نشر قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية، وتعزيز التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعوب في التنمية والازدهار.

من جانبهم، أعرب الدبلوماسيون الجدد عن فخرهم واعتزازهم بالالتحاق بالعمل في وزارة الخارجية والانضمام إلى السلك الدبلوماسي، معاهدين سموه على العمل الجاد والمخلص لتعزيز السمعة المتميزة للدولة إقليميا وعالميا ودعم أهدافها التنموية على المستويات المختلفة. 

المصدر: وام
الدبلوماسية الإماراتية
عبدالله بن زايد
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