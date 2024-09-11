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الإمارات تتضامن مع المغرب وتُعزِّي في ضحايا الأمطار الغزيرة

سكان يسيرون في شارع غمرته المياه بمدينة ورزازات المغربية (أ ف ب)
11 سبتمبر 2024 12:37

أبوظبي (وام)

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أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة جنوب البلاد، جراء الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، ووقوع خسائر مادية جسيمة. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق، ولأهالي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وقضى 18 شخصاً على الأقل، بينهم 3 أجانب، في فيضانات شهدها جنوب المغرب نهاية الأسبوع ونجمت عن أمطار غزيرة، فيما لا يزال البحث جارياً عن 4 مفقودين، وفق حصيلة محدّثة أعلنتها السلطات الاثنين الماضي. وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة بكل من أقاليم طاطا، والراشيدية وتزنيت، وتنغير، وتارودانت.
ولم توضح الوزارة ما إذا كان الأجانب الذين قضوا سياحاً أم مقيمين بصورة دائمة في المملكة. وأكد البيان أن كل السلطات في البلاد تعمل على التعبئة الشاملة لجميع الموارد البشرية للتصدي العاجل للوضع الاستثنائي، واتخاذ التدابير المناسبة كافة لتقديم الدعم للمتضررين، خاصة عبر توزيع حصص الغذاء والخيام والأغطية على الأسر المتضررة.
وأضاف أنه جرى حصر قائمة بأربعة أشخاص في عداد المفقودين بإقليم طاطا، يتواصل البحث عنهم. ومنذ ليل الجمعة الماضي وحتى الأحد، شهد جنوب المملكة وجنوبها الشرقي هطول أمطار غزيرة على مناطق شبه جافة في العادة، وفق ما أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية. والجمعة هطل في ثلاث ساعات 47 ملم من الأمطار في منطقة وارزازات الواقعة على بعد 500 كلم جنوب الرباط، وما يصل إلى 170 ملم السبت والأحد في تاكونيت بإقليم زاكورة القريب من الحدود مع الجزائر، وفق المصدر نفسه.
وألحقت الفيضانات أضراراً بنحو 110 طرق و56 منزلاً، بينها 27 دمرت بشكل كامل، فضلاً عن إتلاف شبكات الكهرباء والمياه والهواتف في المغرب. 
والأحد الماضي، شدّد المتحدث باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، على أن حجم المتساقطات المسجلة في اليومين الماضيين يمثل ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة.

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