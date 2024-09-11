حمدان بن محمد: تعلمنا الكثير من محمد بن راشد وما زلنا نتعلم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" مدرسة فريدة في القيادة والإدارة تعلمنا منه الكثير وما زلنا نتعلم.

وفي حسابه الرسمي في منصة إكس نشر سموه مقطع فيديو يتناول جوانب مهمة من حياة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".. وقال سموه:"تعلمنا منه الكثير في قيادته وإدارته .. تعلمنا منه الكثير في حكمه وحكمته … وما زلنا نتعلم .."