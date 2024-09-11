جامعات دبي تستقبل آلاف الطلبة من أنحاء العالم

تستعدّ مؤسسات التعليم العالي وتنمية المهارات في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية لاستقبال آلاف الطلاب من كافة أنحاء العالم، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 – 2025 لتزويد مواهب اليوم بما يلزم من معرفة ومهارات لتلبية احتياجات المستقبل.

وتهدف البرامج الأكاديمية الجديدة في مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية إلى توفير مجموعة من التخصّصات التي تلبي احتياجات سوق العمل المتنامية بشكل سريع، في ظلّ ما تقدّمه الابتكارات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي من إمكانات اقتصادية واعدة في كافة المجالات.

وتسهم هذه البرامج في تزويد الطلاب بما يلزم من مهارات لتلبية احتياجات المستقبل، ضمن القطاعات الناشئة التي تؤثر على كافة مجالات الحياة اليومية مثل الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والأداء الرياضي.

وقال مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية إن التعليم يشكل حجر الأساس لبناء مستقبل مشرق للجميع وتقع على عاتقنا اليوم مسؤولية تمكين شبابنا وتزويدهم لا بالمعرفة فحسب، بل أيضاً بما يلزم من أدوات ومهارات لتصميم وهندسة حلول المستقبل.

وأوضح أن مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية يحتضن نخبة من المؤسسات الأكاديمية العالمية التي تلعب دوراً بارزاً في إعداد جيل موهوب يمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات المستقبل وتقنيات التفكير النقدي والتعاون في سبيل الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للتعليم العالي.

ويلعب مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، اللذان يستقبلان ما يزيد عن 33,500 طالب من أكثر من 170 جنسية، دوراً في رسم مستقبل العالم عبر توفير ما يلزم من مهارات للتمكّن من تلبية الاحتياجات المستقبلية الملحّة وتسهم الجامعات القائمة ضمن مجمّعات الأعمال الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم في الارتقاء بالمجتمع المحلي، عبر تمكين أفراده من اكتساب مهارات جديدة على الصعيدين الشخصي والمهني.

