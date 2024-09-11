الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمار النعيمي يعزي في وفاة عبدالله الغفلي

عمار النعيمي يعزي في وفاة عبدالله الغفلي
11 سبتمبر 2024 17:21

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي، والد كل من محمد وسالم وهزاع وحميد وسلطان وسيف وخليفة عبدالله سلطان بن غليطة الغفلي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء بمجلس حمد عبدالله بن غليطة الغفلي في منطقة الصفيا بعجمان، اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
انطلاق النسخة الرابعة من معرض عجمان للطوابع والعملات 2024
255 مليون درهم إنفاق فرع «بيت الخير» في عجمان

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

المصدر: وام
عمار النعيمي
عجمان
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
اليوم 23:43
طفل يلعب بشاشة جهاز لوحي
الترفيه
طول البقاء أمام الشاشات يسبب صعوبات لغوية للأطفال
اليوم 23:32
فيصل بن حريز
الترفيه
الإعلامي فيصل بن حريز رئيساً لأكاديمية IMI
اليوم 23:14
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
الرياضة
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
اليوم 23:13
طاقم إنقاذ يستعد للبحث عن ناجين وجثث بعد غرق قارب مهاجرين قبالة السنغال
الأخبار العالمية
عشرات القتلى في غرق قارب مهاجرين قبالة السنغال
اليوم 22:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©