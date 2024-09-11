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علوم الدار

مؤسسة زايد العليا تفتتح أول صالة عرض تفاعلية لأصحاب الهمم في الشرق الأوسط

مؤسسة زايد العليا تفتتح أول صالة عرض تفاعلية لأصحاب الهمم في الشرق الأوسط
11 سبتمبر 2024 17:48

ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الدمج المجتمعي وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تحسين حياة أصحاب الهمم.. تم إطلاق أول صالة عرض تفاعلية في مقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والتي تضمنت عدة مناطق، مثل "منطقة الابتكار"، "منطقة التعليم"، و"منطقة الضيافة".

من أبرز ميزات صالة العرض تجربة الواقع الخاصة بالتوحد، التي تتيح للأفراد غير المصابين بالتوحد فرصة فريدة لتجربة التحديات الحسية التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من طيف التوحد كما تعتمد هذه التجربة على التكنولوجيا المتقدمة لتزويد المشاركين بفهم أعمق للتحديات اليومية، مما يزيد من الوعي المجتمعي.

يتم إطلاق هذه المبادرة من أجل توفير الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تشكل أساس هذه الصالة التفاعلية والتي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من خلال التكنولوجيا الحديثة على تعزيز الابتكار والإبداع في تكنولوجيا المساعدة ودعم أصحاب الهمم للعيش بشكل مستقل والمشاركة الفاعلة في المجتمع. وستوفر الصالة ورش تدريبية وتعليمية لمساعدة الأفراد وأسرهم على استخدام التكنولوجيا بفعالية في حياتهم اليومية.

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تعتبر هذه صاله العرض التفاعليه التي أقامتها مؤسسة زايد.. خطوة جديدة في عالم التكنولوجيا المساعدة لأصحاب الهمم.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أصحاب الهمم
زايد العليا
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