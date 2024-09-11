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علوم الدار

انطلاق النسخة الرابعة من معرض عجمان للطوابع والعملات 2024

انطلاق النسخة الرابعة من معرض عجمان للطوابع والعملات 2024
11 سبتمبر 2024 18:05

في نسخته الرابعة يأتي معرض عجمان للطوابع والعملات والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان كمنصة لاكتشاف مجموعة واسعة من العملات المعدنية والورقية والطوابع البريدية النادرة التي تسلط الضوء على مراحل مختلفة من تاريخ المنطقة ودولها عبر إصدارات متنوعة لهذهِ المقتنيات.

المشاركون يعرضون على مدى ستة أيام أكثر من عشرة آلاف قطعة نادرة تقدر قيمتها بأكثر من خمسة ملايين درهم.

يتضمنُ المعرض مجموعةً نادرةً من الطوابع البريدية والعملات التي استخدمَتْ في إمارات الدولة قبل قيام الاتحاد والتي تؤرخُ لأحداثٍ تاريخيةٍ بارزةٍ وقياداتها ومناسباتها تعرضُ هنا من قبل عارضين ومُقتنين وفقاً لأحدث المعايير الدولية في هذا المجال.

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المعرض سيحضنُ مزاداً علنياً لمئة قطعة نادرة ليوفر فرصة فريدة للوقوف على تفاصيل دقيقة ومعرفة واطلاع على ما تحمله هذهِ المقتنياتُ من أهميةٍة في الارتباطِ الاقتصادِي لها في مراحلَ زمنية من تاريخ دول الخليج والدول العربية.


 معرض يشكل فرصة للزوار والهواة المهتمين بهذه الهوايات للاطلاع على تشكيلة واسعة من الطوابع والعملات النادرة والتي تشكل جزءاً مهماً من تاريخ المنطقة وذاكرتها.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العملات
التنمية السياحية
عجمان
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