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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية
11 سبتمبر 2024 18:54

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وفخامة نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص مختلف جوانب التعاون بين البلدين وفرص تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة في أبوظبي الرئيس القبرصي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة حيث رحب سموه بالرئيس الضيف في دولة الإمارات متمنياً له زيارة موفقة في تطوير مسارات التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الإماراتية - القبرصية والعمل المشترك لتنميتها خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة وغيرها من المجالات التي تعود بالخير والنماء على شعبي البلدين.

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كما استعرضا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على احتواء التصعيد في المنطقة لتفادي مزيد من التوتر الذي يهدد السلام والاستقرار الإقليميين فضلاً عن ضرورة فتح آفاق للحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية النزاعات في العالم.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة نيكوس خريستودوليدس التعاون في مجال إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مبادرة الممر البحري "أمالثيا".. مشددين على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع لتوفير الظروف الملائمة لتقديم مزيد من الدعم الإنساني الكافي والآمن والمستدام إلى سكانه.

وعبر صاحب السمو رئيس الدولة في هذا السياق عن تقديره لجهود قبرص ومبادراتها في مجال الدعم الإنساني لقطاع غزة، خاصة عبر الممر البحري بين قبرص والقطاع مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون معها ومع مختلف الأطراف في المنطقة والعالم في هذا الشأن. حضر اللقاء كل من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.. كما حضره الوفد المرافق للرئيس القبرصي.

المصدر: وام
رئيس الدولة
قبرص
الإمارات
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