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رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين غنام المزروعي مديراً لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بتعيين غنام المزروعي مديراً لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة
11 سبتمبر 2024 19:16

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين غنام بطي خليفة المزروعي مديراً لمكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية في ديوان الرئاسة، بدرجة وكيل وزارة بالإضافة إلى عمله.

ويشغل غنام المزروعي منصب الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، البرنامج الذي يهدف لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة، وسيستمر في منصبه الحالي لتعزيز دور المجلس في تحقيق أهدافه.

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يُذكر أن صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" أصدر في مارس الماضي عدداً من المراسيم الاتحادية، تضمنت إنشاء "مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية" وتعيين رئيس للمكتب، بالإضافة إلى تعيين عدد من المستشارين.

 

المصدر: وام
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