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رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي

رئيس الدولة يزور ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي
11 سبتمبر 2024 20:57

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي والذي يقوم بزيارة خاصة إلى الدولة.
 
وتبادل سموه وجلالة الملك حمد بن عيسى الأحاديث الودية وتطرقا إلى ما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين من علاقات أخوية متينة وحرص مشترك على مواصلة ترسيخها لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.

كما تطرق اللقاء إلى ما تشهده علاقات التعاون من تقدم مستمر على جميع المستويات وأهمية تعزيز العمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين.. وذلك انطلاقاً من الروابط الأخوية ورؤيتهما في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.

 

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حضر اللقاء.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.

كما حضره.. سمو الفريق ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني في البحرين وسمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الممثل الشخصي لجلالة الملك ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
البحرين
ملك البحرين
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