«شرطة أبوظبي» تنظم الملتقى الثاني لإدارة المتاحف الشرطية

أبوظبي (الاتحاد)

نظم قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة في شرطة أبوظبي فعاليات ملتقى إدارة المتاحف الشرطية والعسكرية الثاني ومعرض خرائط المكتب الهايدروجرافيكي وذلك في متحف شرطة المربعة بمدينة العين.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات خلال افتتاحه الملتقى أن تاريخ الشرطة في إمارة أبوظبي حافل بالعطاء والتضحية والتفاني والعمل الدؤوب في سبيل أمن واستقرار الوطن وبث الطمأنينة في نفوس أبنائها.

وأوضح أن للمتاحف رسالة عظيمة لا تقل في الأهمية عن غيرها من المؤسسات الثقافية من حيث التنمية الحضارية والارتقاء بالشعوب ويعتبر المتحف ممثلاً للثقافة، ويسهم في تبادل ونقل المعرفة.

ولفت إلى الأهمية الكبيرة لإنشاء المتاحف باعتبارها ضرورة وطنية للمحافظة على التراث والتاريخ الأصيل وحماية الموروث الثقافي والتعريف بمفرداته الوطنية الكثيرة التي تخدم القطاع السياحي وتسهم في حماية الإرث الثقافي وإبرازه لدى المجتمع المحلي والعالمي إلى جانب الحفاظ على الموروث الأصيل وتوثيق ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي.

وحضر افتتاح الملتقى العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي وعدد من الضباط من القيادات الشرطية والعسكرية في الدولة ومسؤولين من المكتب الهايدرورغرافيكي في سفارة المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات وعدد من المسؤولين من الأرشيف والمكتبة الوطنية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وعدد من طلاب الجامعات والجمهور.

وبدأت فعاليات الملتقى باستقبال المشاركين والحضور بعزف السلام الوطني قدمتها فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بالزي الشرطي القديم.

وتجول اللواء خليفة محمد الخييلي برفقة الحضور في معرض الصور وخرائط المكتب الهايدرو جرافيكي واطلع الحضور على تاريخ شرطة أبوظبي منذ تأسسيها ومراحل تطورها وتجولوا في أقسام ومرافق متحف شرطة المربعة.

وألقى جوناثن نايت نائب سفير المملكة المتحدة لدى الدولة كلمة نيابة عن إدوارد هيوبرت سفير المملكة المتحدة لدى الدولة ثمن فيها عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين عبر التاريخ واهتمامهما المشترك بالحفاظ على التراث التاريخي.

ولفت إلى حرص فريق العمل من الأرشيفيين والمؤرخين والمتخصصين في التراث من المكتب الهيدروغرافي البريطاني و«شرطة أبوظبي» ومكتب الكومنولث والتنمية الخارجية ومكتبات الإمارات الوطنية وآخرين من مختلف أنحاء الإمارات معاً على الاحتفاء بمرور 200 عام على خرائط الإمارات العربية المتحدة باستخدام خرائط هيدروغرافية من أرشيف المملكة المتحدة.