تعاون بحثي وأكاديمي بين «تريندز» وجامعة خورفكان

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات مذكرة تعاون مع جامعة خورفكان، بهدف تعزيز الشراكة البحثية والأكاديمية في تطوير الأبحاث والدراسات والابتكار، إلى جانب دعم وتنفيذ مشاريع معرفية مشتركة في مجالات متنوعة، مما يُسهم في تقديم حلول عملية دقيقة للتحديات المعاصرة.

وتهدف المذكرة، التي وقعها الأستاذ الدكتور علي هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى تبادل الخبراء والباحثين للاستفادة من خبراتهم المعرفية، وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، مثل الندوات، والحلقات النقاشية، والجلسات الحوارية، وورش العمل والمحاضرات، إلى جانب تبادل الإصدارات العلمية والمعرفية.

وتؤسس المذكرة لمزيد من الشراكة الفاعلة بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية، فضلاً عن التعاون في إنتاج البحوث والدراسات العلمية المشتركة في المجالات الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية، والاستشرافية، والميدانية.

وأكد الأستاذ الدكتور علي هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، أهمية هذا التعاون البنَّاء مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قائلاً: «توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزامنا بالتميز الأكاديمي والبحثي، كما يعزز الروابط المعرفية بين الأوساط الأكاديمية ومراكز البحث، ونحن واثقون أن التعاون والشراكة مع مركز «تريندز» سيسهم في دعم جودة أبحاثنا، وتقديم حلول ناجحة للتحديات التي تواجه المجال العلمي والبحثي».

وأشار مدير جامعة خورفكان، إلى أن المذكرة تأتي جزءاً من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر، مضيفاً أن المذكرة تسعى إلى تبادل المعرفة والخبرات، من خلال تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، ودورات تدريبية ستفتح آفاقاً جديدة للطلبة والباحثين للمشاركة في أوراق بحثية متقدمة، وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.

بدوره، قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن توقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع جامعة خورفكان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتكامل الأكاديمي والبحثي، حيث ستسهم المبادرات المعرفية المشتركة بين الطرفين في تحقيق تقدم ملحوظ في المجالات العلمية.