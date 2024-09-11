الخميس 12 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الهلال الأحمر ينفذ مبادرة السعادة في العمل الإنساني

الهلال الأحمر ينفذ مبادرة السعادة في العمل الإنساني
11 سبتمبر 2024 22:15

نفذ مركز الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة العين مبادرة السعادة في العمل الإنساني، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، حيث ساهم موظفو الدائرة بتوفير محتويات صندوق نحن عائلتك للأيتام المكفولين في الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر في العين، أن مثل هذه المبادرات المجتمعية، تسهم في تعزيز مسيرة العطاء والعمل الإنساني بين أفراد المجتمع، ما يدخل السعادة في قلوب الأيتام.

أخبار ذات صلة
الإعلامي فيصل بن حريز رئيساً لأكاديمية IMI
أسبوع دبي للتصميم يحتفل بمرور عشر سنوات على تأسيسه

من جانبها، قالت الدكتورة سامية سعيد العامري، رئيس قسم الاتصال الداخلي والمسؤولية المجتمعية، في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي إن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تحرص على أن تكون جزءا من المبادرات المجتمعية، التي تعكس روح العطاء والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع.

وأضافت أن مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي «نحن عائلتك» للأيتام المكفولين، تتماشى مع التزام الدائرة بدعم الأعمال الإنسانية والمجتمعية، سعياً إلى تعزيز التكاتف المجتمعي ونشر السعادة في قلوب جميع شرائح المجتمع.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
العمل الإنساني
آخر الأخبار
100المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية
علوم الدار
100 متحدث و20 جلسة حوارية في «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية» أكتوبر المقبل
اليوم 23:56
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنويه من شرطة أبوظبي
اليوم 23:43
طفل يلعب بشاشة جهاز لوحي
الترفيه
طول البقاء أمام الشاشات يسبب صعوبات لغوية للأطفال
اليوم 23:32
فيصل بن حريز
الترفيه
الإعلامي فيصل بن حريز رئيساً لأكاديمية IMI
اليوم 23:14
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
الرياضة
انطلاق كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات
اليوم 23:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©