الهلال الأحمر ينفذ مبادرة السعادة في العمل الإنساني

نفذ مركز الهلال الأحمر الإماراتي بمدينة العين مبادرة السعادة في العمل الإنساني، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، حيث ساهم موظفو الدائرة بتوفير محتويات صندوق نحن عائلتك للأيتام المكفولين في الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر في العين، أن مثل هذه المبادرات المجتمعية، تسهم في تعزيز مسيرة العطاء والعمل الإنساني بين أفراد المجتمع، ما يدخل السعادة في قلوب الأيتام.

من جانبها، قالت الدكتورة سامية سعيد العامري، رئيس قسم الاتصال الداخلي والمسؤولية المجتمعية، في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي إن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تحرص على أن تكون جزءا من المبادرات المجتمعية، التي تعكس روح العطاء والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع.

وأضافت أن مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي «نحن عائلتك» للأيتام المكفولين، تتماشى مع التزام الدائرة بدعم الأعمال الإنسانية والمجتمعية، سعياً إلى تعزيز التكاتف المجتمعي ونشر السعادة في قلوب جميع شرائح المجتمع.