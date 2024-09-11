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مؤسسة الجليلة تتلقى تبرعاً بقيمة 15 مليون درهم

مؤسسة الجليلة تتلقى تبرعاً بقيمة 15 مليون درهم
12 سبتمبر 2024 01:18

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة الجليلة، التي تقود ركيزة العطاء في «دبي الصحية»، تلقيها دعماً سخياً بقيمة 15 مليون درهم إماراتي من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمشروع تطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي، واستكمالاً لمبادرات البنك الخيرية الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي، والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.
تأتي هذه الخطوة تأكيداً على الدور المهم للمساهمة المجتمعية والمسؤولية المؤسسية في دعم جهود «دبي الصحية»، وسعيها لإرساء نموذج متكامل لرعاية مرضى السرطان من خلال مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، المُقرر افتتاحه عام 2026، والذي سيقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، بما فيها الرعاية الأولية والخدمات العلاجية والرعاية الشاملة.
ويتيح النهج المبتكر الذي سيعتمده المستشفى مع افتتاحه، فرص الكشف المبكر عن مرض السرطان، بما يوفر إمكانية التدخل العلاجي المباشر، وبالتالي تحسين النتائج العلاجية للمرضى خلال رحلتهم في التعافي من مرض السرطان. 
وقال نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي: «نعتز بالشراكة مع مؤسسة الجليلة والمساهمة في تمكين دبي الصحية من تنفيذ هذا المشروع الرائد، فهذا الاستثمار المسؤول المتمثل في دعم بنك دبي الإسلامي لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان يعكس عمق التزامنا بصحة ورفاهية مجتمعنا. وكلنا ثقة أن هذا الصرح الطبي الجديد عالمي المستوى، سيعمل على إرساء معايير رفيعة لرعاية مرضى السرطان في المنطقة وخارجها».

مؤسسة الجليلة
دبي
الإمارات
بنك دبي الإسلامي
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