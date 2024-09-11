عبدالله آل حامد: حريصون على الاستعانة بتطبيقات المستقبل المتقدمة

برلين (وام)

يشارك وفد من المكتب الوطني للإعلام برئاسة معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، في مؤتمر SMX Advanced Europe 2024 الذي استضافته برلين من 10 حتى 11 سبتمبر الجاري؛ لمناقشة الاتجاهات الحديثة في استراتيجيات الإعلام الرقمي، وتحسين محركات البحث والتسويق، وتعزيز الابتكار في قطاع الإعلام.

واطلع وفد المكتب الوطني للإعلام خلال مشاركته في المؤتمر على أحدث الاستراتيجيات الخاصة بالتسويق الرقمي وتقنيات تحسين محركات البحث، كما تبادل الخبرات مع مجموعة من الخبراء الدوليين، وتعرف على أحدث التقنيات والأفكار المتقدمة في هذا المجال، بهدف تمكين الإعلام الوطني من مواكبة التطورات العالمية، وتطبيق أحدث الحلول المبتكرة التي تُساهم في تطوير المشهد الإعلامي في الدولة.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، حرص الإمارات على الاستعانة بتطبيقات المستقبل المتقدمة في القطاعات كافة، وفي مقدمتها قطاع الإعلام، بهدف تقديم محتوى إعلامي تفاعلي ومبتكر، عالي الجودة وذي تأثير يُعزز التواصل مع الجمهور المحلي والدولي، ويسهم في الوقت نفسه في تطوير المشهد الإعلامي بالدولة، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار والإبداع.

وقال معاليه إن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار حرص المكتب الوطني للإعلام على بحث كيفية الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الإعلام، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالإضافة إلى كيفية مواجهة التحديات التقنية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الإعلامي المحلي عبر تحليل البيانات، والتنبؤ باختيارات واتجاهات الجمهور المستهدف، وزيادة كفاءة المحتوى.

وأضاف معاليه: «إن أهمية مؤتمر SMX Advanced Europe 2024 تنبع من تركيزه على الاستراتيجيات المتقدمة والتقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تقديم دراسات ورؤى متعمقة حول أحدث الابتكارات والاتجاهات في عالم التسويق الرقمي»، لافتاً إلى أن المؤتمر ناقش موضوعات مهمة تقع على تماس مع مساعي الإعلام الإماراتي لتصدر المشهد الإعلامي في المنطقة، ومواكبة إنجازات الإمارات وصدارتها في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

وشهد معالي عبد الله آل حامد والوفد المشارك عدداً من جلسات المؤتمر، منها جلسة بعنوان «البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي: استراتيجيات وتكتيكات للمستقبل» التي تناولت مستقبل البحث المتأثر بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما شهد معاليه جلسة حول تحسين محركات البحث، والتي تناولت التحديثات الكبرى التي طرأت على الخوارزميات المتعلقة بالتأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجيات الأساسية لمحركات البحث التي تساعد على البقاء في المقدمة.

وحضر معاليه جلسة بعنوان «الخصوصية الرقمية أصبحت واقعاً: هل أصبحت ممارسات التتبع التقليدية شيئاً من الماضي؟» التي ناقشت تطور اللوائح المتعلقة بالخصوصية وتأثيرها على الإعلان عبر الإنترنت.