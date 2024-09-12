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علوم الدار

بدء عمليات تقييم مسابقة "مبتكرون "

بدء عمليات تقييم مسابقة "مبتكرون "
12 سبتمبر 2024 14:12

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، بدء عمليات التقييم الأولي لمسابقة "مبتكرون"، وهي إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى دعم وتشجيع المبتكرين الشباب في مجالات العلم والتكنولوجيا.

وبدأت عمليات تقييم المشاريع المتقدمة على مدى يومين لاختيار الفرق التي ستتأهل للمرحلة التالية من المسابقة.
وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المسابقة تسعى إلى الكشف عن المبدعين الشباب ودعمهم من خلال عملية تقييم تعتمد على معايير دقيقة وشفافة.

وأوضح أن الهدف من المبادرة هو توفير الفرص اللازمة لتطوير أفكارالشباب الابتكارية وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات العلم والتكنولوجيا.
وتشمل المراحل المتبقية من المسابقة مرحلة التنفيذ، التي ستبدأ في مختبر فاب لاب الإمارات خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، حيث سيتم تنفيذ المشاريع المتميزة التي تم اختيارها في المرحلة الأولى، ويلي ذلك المرحلة الثانية من التقييم في شهر نوفمبر المقبل، التي ستعتمد على مدى تحقيق المشاريع للأهداف المحددة، لتحديد الفرق الفائزة.

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وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال شهر نوفمبر، تأكيداً لدعم المؤسسة المستمر للشباب وتشجيعهم على الابتكار والتفوق في مجالاتهم.
وقال القائمون على المسابقة إن النسخة الحالية شهدت اهتماماً كبيراً من الشباب الإماراتي والخليجي، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 137 طلباً، وتضم لجان التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مختلف مجالات المسابقة، وقد خضعوا لتدريبات مكثفة على أحدث التطورات والمستجدات، لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في عملية التحكيم.

وأضافوا أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم مسابقة عادلة وشفافة، تتيح الفرص المتكافئة لجميع المشاركين لإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم.

المصدر: وام
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
التكنولوجيا
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