حاكم عجمان يطلع على نتائج النشاط الصيفي لمركز حميد بن راشد لخدمة القرآن

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي على تقرير نتائج النشاط الصيفي 12 لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، والذي استمر 45 يوماً، واستفاد منه 512 طالباً وطالبة 37% منهم من المواطنين و57% من العرب، و6% من جنسيات أخرى.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، في ديوان الحاكم اليوم، حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تنشئة أبناء الوطن على حفظ كتاب الله، وتعلم تلاوته والتعمق في فهم معانيه، وتدبرها، فهي خير معين على التربية الصالحة منذ الصغر.

وقال سموه إن تحفيظ القرآن الكريم للنشء من أسمى الأعمال لخدمة الإسلام والمسلمين، مؤكداً أن إمارة عجمان بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام توليان اهتماماً كبيراً بمراكز التحفيظ، وتوفر لها الدعم الكامل لتؤدي الدور المنوط بها في تخريج أجيال حافظة لكتاب الله، وقادرة على تلاوته وتجويده وملمة بتعاليمه، وتسير على نهجه في سلوكها ومعاملاتها.

وأضاف صاحب السمو حاكم عجمان، أن الإمارة لا تدخر جهداً في توفير كافة الإمكانات لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بعجمان، ليتوسع في برامجه، ويضاعف أنشطته لتشمل قطاعاً أكبر من المستفيدين من مختلف الأعمار والفئات من المواطنين والمقيمين.

وأثنى سموه على جهود المركز في العناية بكتاب الله وطباعته ونشره، وحرصه على تنظيم أنشطة متميزة ومثمرة على مدار العام، والوصول بها لمختلف أنحاء الإمارة.

حضر الاستقبال، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

من جانبه، قال حسين محمد الحمادي: «إنه وبفضل الدعم المستمر والرعاية الكاملة من صاحب السمو حاكم عجمان لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، ومتابعة سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يمضي المركز في تنفيذ برامج دينية وتربوية وتثقيفية ورياضية متنوعة يستفيد منها آلاف الطلاب والطالبات سنوياً».

وأضاف أن برامج النشاط الصيفي للمركز خلال الأسابيع الماضية، تضمنت سبع دورات هي دورة الحفظ الميسر للمواطنين «حضورياً»، ودورة الحفظ المكثف «عن بعد»، ودورة الحفظ الميسر «عن بعد»، ودورة المراجعة وضبط المتشابهات «عن بعد»، ودورة صحبة القرآن لحفظ من 3 إلى 10 أجزاء، ودورة قصار السور «حضورياً»، ودورة التجويد «متن الجزرية».

وأوضح الحمادي أن النشاط الصيفي شهد 33 حلقة، تنوعت ما بين حلقات للذكور والإناث وحلقات للبراعم وحلقات للمواطنين، وبلغ مجموع أجزاء الحفظ 626 جزءاً، وبلغ مجموع أجزاء المراجعة 1389 جزءاً، وبلغ عدد الخاتمين 10 طلاب وطالبات، فيما وصل عدد المجازين بالجزرية 24 طالباً وطالبة.

وأشار إلى أن الأنشطة عقدت في مسجد الشيخ زايد، ومسجد مستشفى الشيخ خليفة، ومركز عبيد الحلو في مصفوت، وعبر منصة عجمان لتعليم القرآن عن بعد.

وذكر أن المركز نظم خلال النشاط الصيفي 2024، ورشة لتعليم السباحة في أكاديمية عجمان للسباحة وأنشطة رياضية في نادي الشرطة للرياضة والرماية وزيارات إلى مربى الشارقة للأحياء المائية ومجمع القرآن الكريم بالشارقة ومركز محمد بن راشد لطباعة المصحف.

وأكد المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن، أن المركز مستمر في تنظيم فعاليات جديدة، وزيادة أنشطته والتوسع في برامجه التي تعتني بكتاب الله تعالى وتسهم في خدمة الدين الحنيف.