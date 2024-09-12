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حاكم رأس الخيمة يعقد اجتماعاً مع قادة حكومة بلدية «شنجن» خلال زيارته للصين

حاكم رأس الخيمة يعقد اجتماعاً مع قادة حكومة بلدية «شنجن» خلال زيارته للصين
12 سبتمبر 2024 14:36

عقد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في مقاطعة قوانغدونغ، اجتماعاً مع قادة حكومة بلدية شنجن، وذلك في إطار زيارة سموه إلى جمهورية الصين الشعبية.

وبحث سموه مع كبار القادة والمسؤولين في حكومة بلدية شنجن، خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون في شتى القطاعات، وأجرى معهم مناقشات رفيعة المستوى، للتعرف على تجارب المدينة التنموية، واستكشاف فرص التجارة والاستثمار المتبادل بين إمارة رأس الخيمة ومدينة شنجن.

وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» ومنطقة لونغهوا في شنجن.

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ودعا سموه، خلال اللقاء، المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال في مدينة شنجن، لزيارة إمارة رأس الخيمة، بهدف ترسيخ علاقات التعاون، وتعزيز التفاهم المتبادل.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «نمتلك رؤية واضحة للمستقبل تتلخص في تمكين أبنائنا، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، وإشراك دول العالم في مسعانا لتحقيق التنمية المستدامة، ونؤمن كل الإيمان أنه من خلال تعزيز التعاون بين إمارة رأس الخيمة، ومختلف المدن الصينية، يمكننا صياغة مشهد استثماري جديد، يتصف بالنمو والشمول والاستدامة والعالمية».

وتعد مدينة شنجن التي يبلغ عدد سكانها نحو 17.5 مليون نسمة، ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في الصين، بعد شنغهاي، والعاصمة بكين، وكانت أولى المناطق الاقتصادية الخاصة في جمهورية الصين الشعبية، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 456 مليار دولار أميركي، متجاوزة بذلك مدينتي هونغ كونغ، وغوانجو المجاورتين.

المصدر: وام
الصين
حاكم رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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