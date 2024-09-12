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علوم الدار

حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء الإدارة القانونية والتشريعية

حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً أميرياً بإنشاء الإدارة القانونية والتشريعية
12 سبتمبر 2024 14:44

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2024، بشأن إنشاء الإدارة القانونية والتشريعية لحكومة أم القيوين.

ويهدف المرسوم الأميري، إلى تحقيق الريادة والتميز في العمل القانوني الحكومي، وتوحيد المرجعية القانونية في الإمارة، وتقديم خِدْمَات قانونية وتشريعية للجهات الحكومية المحلية، وتعزيز منظومة قانونية وتشريعية في الإمارة لمواكبة التطور الذي تشهده. كما حدد المرسوم اختصاصات الإدارة القانونية والتشريعية والرقابية، إلى جانب الاختصاصات العامة التي نص عليها.

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المصدر: وام
حاكم أم القيوين
أم القيوين
سعود بن راشد المعلا
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