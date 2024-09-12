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علوم الدار

إطلاق سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي

إطلاق سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي
12 سبتمبر 2024 15:34

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني، سياسة دبي لتأمين الذكاء الاصطناعي، في خطوة استباقية تعزز الثقة بحلول الذكاء الاصطناعي وتدعم تطورها، بهدف حماية دبي من المخاطر الإلكترونية.

وأكد يوسف الشيباني، الرئيس التنفيذي للمركز، أن هذه السياسة تشكل نقلة نوعية ضمن جهود المركز لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل الإمارات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031.

وأشار الشيباني إلى أن السياسة تعكس التزام المركز بتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع خطة دبي السنوية واستراتيجية دبي الاقتصادية "D33"، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد خلال العقد المقبل.

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من جانبه، أشار عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بالمركز، إلى أن هذه السياسة تضاف إلى مجموعة من المبادرات التي أطلقها المركز لتعزيز أمن الفضاء السيبراني، مؤكداً أن دورها يتمثل في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، مع حماية الابتكارات من التهديدات الإلكترونية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

شهد الحدث، الذي نظم في مدينة جميرا، مشاركة أكثر من 5000 من قادة الأعمال والمستثمرين من 100 دولة، لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3، وذلك ضمن الجهود المستمرة لجعل دبي مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي.

المصدر: وام
دبي للتأمين
الذكاء الاصطناعي
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