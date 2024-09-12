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علوم الدار

محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في قصر الوطن

محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في قصر الوطن
12 سبتمبر 2024 15:42

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، معالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة على رأس وفد رفيع المستوى.


ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بزيارة معالي رئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق، معرباً سموه عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الصديقين.

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وقد جرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية - لدى وصوله إلى قصر الوطن في أبوظبي - حيث عُزِف السلام الوطني لجمهورية الصين الشعبية، وصافح صاحب السمو، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي أعضاء الوفد المرافق.. كما صافح رئيس مجلس الدولة الصيني، سمو الشيوخ وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته إلى الدولة.


وكان في استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
محمد بن راشد
الإمارات
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