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طقس صحو وسحب منخفضة على الساحل الشرقي غدا

أبوظبي
12 سبتمبر 2024 18:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 19:18 والجزر الأول عند الساعة 04:40.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:07 والمد الثاني عند الساعة 07:27، والجزر الأول عند الساعة 11:52 والجزر الثاني عند الساعة 23:51.

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المصدر: وام
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