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احتفال "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" بمرور 20 عاماً على تأسيسه

احتفال "مركز محمد بن راشد لإعداد القادة" بمرور 20 عاماً على تأسيسه
12 سبتمبر 2024 19:19

احتفل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمرور عشرين عامًا على تأسيسه، حيث شكل المركز محطةً هامةً في مَسيرة إعداد القادة وتطوير المهارات القيادية للشباب الإماراتي، وساهم في تخريج مئات القيادات التي تلعب اليوم أدوارا محوريةً في شتّى المجالات.
وانصبت جميع جهود المركز على تقديم مبادرات تطويرية مبنية على منهاج ونهج ريادي مما يضعه ضمنَ أفضل المراكزِ عالمياً في عملية تطوير القيادات، كما قدَّم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، منذ تأسيسه عام  2003، برامج نوعية وأنشطة هادفة ساهمت في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية مُتنوِّعة.
وتستهدف منظومة محمد بن راشد للقيادة تطوير ثماني كفاءات رئيسية وهي: الاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، إضافة إلى الشغف والالتزام وخلق القيمة، إلى جانب التنوع والإشراك، والاهتمام بالإنسان أولا، وأخيرا الفضول والمرونة.
وتسعى منظومة محمد بن راشد للقيادة إلى تقديم منهجية علمية وعملية مدروسة لكفاءات وقدرات القيادات المطلوبة للمرحلة القادمة من مسيرة نمو وازدهار الإمارة والدولة.
عشرون عاما من العطاء والتميُّزِ، ومازال مركز محمد بن راشد لإعداد القادة مستمرا في تحقيق الرؤية السامية لدولة الإمارات، مع طموحات لا حدود لها لبناء مستقبل أكثر إشراقا بقيادة وطنية شابَّة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز محمد بن راشد لإعداد القادة
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