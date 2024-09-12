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علوم الدار

إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي

إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي
12 سبتمبر 2024 19:28

برعاية كريمة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلسِ الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الحادي عشر من سبتمبر 2024 عن إطلاق النسخة الثالثة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي.
تحت شعار "مزارع ومُربٍ مبتكر برؤية مُستدامة"، أطلقت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية النسخة الثالثة للجائزة وتشتمل على 4 فئات رئيسية و13 فئة فرعية و89 مسابقة مصاحبة بإجمالي جوائز تتجاوز 10 ملايين درهم إماراتي.
لدورة الجائزة هذا العام أهمية وطنية خاصةً من حيث تزامنها مع عام الاستدامة للعام الثاني على التوالي، حيث تبني على النجاحات التي حققتها الدولة العام الماضي.
تغطي هيكلية الجائزة كامل أقسام القطاع الزراعي، انطلاقاً من إيماننا بالدور المحوري الذي يلعبه جميع المزارعين في تطوير هذا القطاع الحيوي في الدولة، بغض النظر عن حجم أعمالهم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
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