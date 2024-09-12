الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

دائرة الصحة – أبوظبي تدرج الاختبار الجيني كجزء أساسي من فحوصات ما قبل الزواج في الإمارة

دائرة الصحة – أبوظبي تدرج الاختبار الجيني كجزء أساسي من فحوصات ما قبل الزواج في الإمارة
12 سبتمبر 2024 19:44

من منطلق حرصها على تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ أفضل الخيارات الصحية لهم ولأسرهم، وفي خطوة توظف علوم الجينوم في خدمتهم، أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إدراج الاختبار الجيني ليصبح جزءا أساسيا من برنامج فحوصات ما قبل الزواج لكافة المواطنين المُقبلين على الزواج في الإمارة، وذلك اعتباراً من الأول من 1 أكتوبر 2024.
تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية التي انطلقت في عام 2022، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة والتي حصل خلالها أكثر من 800 زوج على الدعم اللازم وقاموا بالاختبار الجيني في أبوظبي لتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية حول مستقبل صحة أسرهم.
يغطي الاختبار الجيني 570 جيناً لأكثر من 840 حالة طبية، حيث يعزز القدرة على اكتشاف المخاطر الجينية أو الحالات الوراثية المُحتملة، وهو أحد أهم الوسائل الوقائية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.
يشمل الاختبار الجيني استشارة أخصائي الرعاية الصحية ومستشاري الأمراض الوراثية الذي يعد إجراء أساسيا لتحقيق فهم شامل حول المخاطر المحتملة والخيارات العلاجية المتاحة. هذا وقد تؤدي الطفرات الوراثية الأكثر شيوعا بين الأزواج إلى تعرض الأطفال إلى فقدان البصر والسمع، وتخثر الدم، وتأخر في النمو، وفشل في وظائف الأعضاء واختلال التوازن الهرموني والنوبات المرضية الحادة وغيرها.
هذا وتوفر دائرة الصحة – أبوظبي خدمات الفحوصات الجينية والمشورة قبل الزواج في 22 مركزاً للرعاية الصحية الأولية منتشراً في مناطق أبوظبي والظفرة والعين. حيث يقوم المقبلون على الزواج ضمن فحوصات ما قبل الزواج لاختبارات جينية للكشف عن طفرات مشتركة بين الطرفين قد ينقلانها لأطفالهما مستقبلا، وقد تسبب أمراضا يمكن الوقاية منها.

أخبار ذات صلة
"الاختبار الجيني".. جزء أساسي من فحوصات ما قبل الزواج في أبوظبي
«صحة أبوظبي» تشكل لجنة الأطباء الإماراتيين الاستشارية

دائرة الصحة
دائرة الصحة أبوظبي
اختبار جيني
آخر الأخبار
حيوان وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا
الترفيه
إندونيسيا ترصد حيوانا من أكثر الثدييات المهددة بالانقراض
اليوم 18:39
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
علوم الدار
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
اليوم 18:05
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
الرياضة
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
اليوم 17:49
أرشيفية
الترفيه
بريطانيا تسن إجراء جديدا لمكافحة سمنة الأطفال
اليوم 17:44
إنتر وميلان يرفضان مشروع تجديد «سان سيرو»
الرياضة
إنتر وميلان يرفضان مشروع تجديد «سان سيرو»
اليوم 17:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©