تعاون بين «تريندز» ومجلس الدبلوماسيين المتقاعدين

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات ومجلس الدبلوماسيين المتقاعدين مذكرة تفاهم تعزز سبل العمل المشترك، وتدعم الشراكة بين الجانبين في مجالات التدريب والأبحاث والدراسات.

وتنص الاتفاقية التي وقعها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، والدكتور سعيد محمد الشامسي، رئيس مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين، بحضور عدد من أعضاء المجلس، وهم الدكتور طارق أحمد الهيدان، والدكتور محمد عمر بالفقيه، وجمعة مبارك الجنيبي، وعدد من مسؤولي وباحثي «تريندز»، إلى تبادل الخبرات، خاصة في مجال التدريب في البرامج ذات الصلة بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، حيث أطلق «تريندز» مؤخراً المعهد الدولي للتدريب، وعقد شراكة مع مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية، إضافةً إلى تنظيم الفعاليات العلمية والبحثية المشتركة، إلى جانب تبادل الإصدارات العلمية والمعرفية.

وأعرب العلي، عن سعادته بهذا التعاون وتقديره لجهود مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين في خدمة الوطن، مؤكداً حرص «تريندز» على التعاون مع المجلس في عددٍ من المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، والتعاون في مجالات التدريب، والاستفادة من قدرات أعضاء المجلس في هذا المجال، وكذلك في إعداد الدراسات والبحوث حول القضايا الإقليمية والدولية.

من جهته، رحب الشامسي بتعاون مجلس الدبلوماسيين المتقاعدين مع «تريندز»، وهنأ المركز على إطلاق معهد تريندز الدولي للتدريب، وشراكته مع مدرسة جنيف للدبلوماسية.