«التنمية الأسرية» تطلق فعاليات الدورة الأولى لملتقى «الملهمون الصغار»

مريم بوخطامين (أبوظبي)

انطلقت أمس، فعاليات الدورة الأولى لملتقى «الملهمون الصغار»، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 50 طفلاً وطفلة، ويأتي الملتقى الذي تم تنظيمه تحت شعار «صغيرة أعمارهم.. كبيرة أحلامهم» ضمن مساعي مؤسسة التنمية الأسرية لتمكين الأطفال والشباب من المهارات الاجتماعية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

حضر الملتقى عبدالرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي بالمؤسسة، ووفاء آل علي مدير دائرة تنمية الأسرة بالوكالة، وعدد من مدراء المراكز بالمؤسسة، وممثلي الشركاء الاستراتيجيين وموظفي المؤسسة وطلبة المدارس وأفراد الأسر.

وفاء آل علي

مريم محمد الرميثي







وأكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الملتقى جاء نتاجاً لما توليه القيادة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، بالأسرة بشكلٍ عام والطفل بشكلٍ خاص.

وقالت: «إن الملتقى يهدف إلى تعزيز مهارات الأطفال للتعبير عن أنفسهم بصورة إيجابية سليمة، وتنمية مهاراتهم مما يجعلهم فاعلين في إحداث الأثر الإيجابي في مجتمعاتهم، بالإضافة إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية والابتكارية في توظيف الذكاء الاصطناعي للتعبير عن أفكارهم».

وأكدت الرميثي على أهمية تنمية مواهب ومهارات الطفل ونقل رسالته الاجتماعية والإعلامية المؤثرة والملهمة بطرق إبداعية وجاذبة، من خلال التكنولوجيا والعالم الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، والفعاليات والملتقيات والمبادرات الاجتماعية.