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رئيس الدولة يتسلم نسخة من كتاب "الشيخة سلامة بنت بطي" الذي أصدره الأرشيف والمكتبة الوطنية

رئيس الدولة يتسلم نسخة من كتاب "الشيخة سلامة بنت بطي" الذي أصدره الأرشيف والمكتبة الوطنية
12 سبتمبر 2024 21:31

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، نسخة من كتاب بعنوان "الشيخة سلامة بنت بطي" الذي أصدره الأرشيف والمكتبة الوطنية.

واستمع سموه، خلال استقباله وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية في قصر الشاطئ بأبوظبي، إلى شرح حول أبرز محاور الكتاب وفصوله والذي ألفه الباحث علي أحمد الكندي المرر ووقع سموه على نسخة من الإصدار الذي سيحتفظ به في قاعة الشيخ زايد بن سلطان ضمن الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، عن تقديره للدور الذي يقوم به الأرشيف والمكتبة الوطنية في توثيق تاريخ الوطن وتراثه وثقافته وحفظها للأجيال المقبلة.

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وشكر سموه جميع القائمين عليه لجهودهم في هذا الشأن.

من جانبه، عبر وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية عن شكره وتقديره للدعم الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة للأرشيف والمكتبة الوطنية لتحقيق رسالته في حفظ تاريخ الوطن وتوثيقه للأجيال المقبلة من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في مجال حفظ الوثائق القيمة على المدى الطويل وأرشفتها وإتاحتها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

محمد بن زايد
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