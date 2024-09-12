بدء استقبال طلبات التسجيل لـ«نمو الأسرة الإماراتية» في أبوظبي

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أعلن معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، أمس، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من مبادرات برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» الـ6، الذي أطلقته الدائرة بالتعاون مع عدد من الجهات بالإمارة، مؤكداً إيمانهم كدائرة بأن تكوين أسرة مستقرة ومتماسكة هو أساس المجتمع المزدهر، مشيراً إلى أن المبادرات تعكس التزامهم بتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية من خلال تقديم دعم شامل يخفف من الأعباء المالية والاجتماعية، مضيفاً أن برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» يستند إلى قيمنا الأصيلة المستمدة من تراثنا وتقاليدنا، ويسعى لدعم الشباب المقبلين على الزواج، بتقديم حلول عملية تساعدهم على تجاوز التحديات الاقتصادية التي قد تواجههم.

وبدورها، أكدت الدكتورة منى المنصوري، المدير التنفيذي لمبادرة «مديم» بدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن الدائرة ستستقبل عبر منصتها الرقمية الراغبين في التسجيل والاستفادة من المبادرات الست التابعة لبرنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، والذي يهدف إلى تعزيز تكوين الاسر المواطنة واستقرارها، وذلك تماشياً مع استراتيجية جودة الحياة الاسرية ونمائها ضمن رؤية القيادة الحكيمة، وتعتبر المبادرات الست جزءاً لا يتجزأ من الجهود والبرامج المستمرة التي تطلقها الدائرة للشباب المقبلين على الزواج والأسر الحديثة من مواطني أبوظبي.



«زهرة السعادة»

ونوهت المنصوري خلال الحدث الذي أعلن فيه أيضاً الشعار الجديد للمبادرة، والمستوحى من النمو في «زهرة السعادة» في دائرة تنمية المجتمع، بحضور مسؤولين وعدد من المديرين التنفيذيين المشاركين في المبادرة، إلى أن التسهيلات التي قدمت في المبادرات الست ستسهم في خلق اسر مواطنة تنشئ أبناء على قدر عالٍ من القيم والمبادئ الأصيلة، خاصة أن الشعار يعبر عن الإيمان العميق بأهمية الأسرة كركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، قادر على التجاوب مع متغيرات العصر والمستقبل، منوهة إلى أن هذا النجاح قام على التعاون المشترك بين الدائرة وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لتعزيز تكامل الجهود بين الجهات المختلفة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمستفيدين.



المبادرات الست

وأشارت الدكتورة منى المنصوري إلى أن المبادرات الست تشمل سلفة الزواج الميسّر: تقدم هذه المبادرة سلفة زواج من دون فوائد بقيمة تصل إلى 150 ألف درهم، تُمنح للمواطنين المقبلين على الزواج، كما سيكون بإمكان المستفيدين منها الحصول على خصم من إجمالي قيمة السلفة عند إنجاب طفلين، واستمرار الزواج لمدة خمسة أعوام بصورة مستقرة. وتمديد إجازة الأمومة للأمهات العاملات في القطاع الخاص: تتيح هذه المبادرة للمواطنات العاملات في القطاع الخاص فرصة الحصول على إجازة أمومة ممتدة مساوية لإجازة الأمومة في القطاع الحكومي، مما يتيح للأمهات الجدد فترة راحة كافية لرعاية أطفالهن، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية للأمهات والآباء الجدد: وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم الدعم والإرشاد للأمهات والآباء الجدد خلال فترة ما بعد الولادة، مما يساعدهم على التعامل مع التحديات الجديدة بسهولة ويُسر.



المساعدة الإيجارية

ومنها مبادرة المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، مفصلة أن المبادرة تقدم مساعدات إيجارية تصل إلى 75.000 درهم سنوياً للمتزوجين حديثاً لمدة سنتين قابلتين للتجديد حتى أربع سنوات، للمساعدة على استئجار منزل وفق شروط محدَّدة، إلى جانب مبادرة خصم من قيمة القرض السكني: وتمنح هذه المبادرة خصماً مالياً يصل إلى 30 ألف درهم من قيمة القرض السكني عند ولادة الأطفال الرابع والخامس و40 ألفاً عند ولادة الطفل السادس، وذلك لتخفيف التكاليف على الأسر، كما تشمل المبادرات تمديد فترة سداد القرض السكني، موضحة أنها تتيح للأزواج فرصة تمديد فترة سداد القروض السكنية عند إنجاب الأطفال الرابع والخامس والسادس لمدة تصل إلى تسع سنوات، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عليهم. وأخيراً الزيارات المنزلية، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والإرشاد للأمهات والآباء الجدد في منازلهم، من خلال زيارات دورية يقوم بها مختصون ومهنيون إلى منازل الأسر، لتقديم التوجيه والدعم اللازمين للأمهات والآباء، مما يسهم في تعزيز رفاهية الأسرة وضمان سلامة الأم والطفل وتوفير بيئة صحية ومطمئنة للنمو.