بلدية أبوظبي تنظم ورشة «السلامة في الحر»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة افتراضية بعنوان (السلامة في الحر- الدروس المستفادة)، بهدف استعراض الإيجابيات، والدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل بالمواقع الإنشائية في أوقات الظهيرة على مدى ثلاثة أشهر، خلال فصل الصيف.

شارك في الورشة عدد من ممثلي شركات البناء والإنشاء العاملة في أبوظبي، لاستعراض أوجه الاستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة، والتعرف على فوائده الإيجابية في الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد الذين يعملون تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة.

وتضمنت الورشة محاضرة عن الدروس المستفادة من تطبيق قانون حظر العمل وقت الظهيرة.