الجمعة 13 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تسلط الضوء على أفضل الممارسات في الحفاظ على الطبيعة

جانب من مشاركات الهيئة (من المصدر)
13 سبتمبر 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تستضيف «دولية الطاولة» للشباب والناشئين
المطروشي والشامسي «الرابع» في «مونديال التجديف»

شاركت هيئة البيئة - أبوظبي في المنتدى الإقليمي للحفاظ على الطبيعة لدول غرب آسيا الذي عُقد في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري. 
وسلط الوفد المشارك برئاسة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام، الضوء على جهود الهيئة في حفظ وحماية التنوع البيولوجي من خلال تقديم عروض رقمية تفاعلية ركزت على مبادرات الهيئة الرئيسية في مجال حماية البيئة والمحافظة على الأنواع.
كما تم استعراض المشاريع والأبحاث التي يتم تنفيذها، والإنجازات التي تحققت في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي، كاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال دمج التقنيات المتقدمة لحفظ النظم البيئية للكربون الأزرق وتقييم صحة الغطاء النباتي.
كما تضمنت المشاركات عرض مشاريع الهيئة في مجال رصد واستعادة التنوع البيولوجي البحري في أبوظبي، والحفاظ على الموارد النباتية في أبوظبي وإعادة تأهليها، وبرامج إعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض من شبه الجزيرة العربية إلى أفريقيا، بالإضافة إلى استخدام الطائرات من دون طيار لإعادة تأهيل أشجار القرم.
وبصفتها مستشارة إقليمية لغرب آسيا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، شاركت الدكتورة شيخة الظاهري في جلسة حوارية بعنوان «برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة 2026-2029».
وخلال المناقشات، تحدثت الظاهري عن دور شبكة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومنتجاته المعرفية في الحفاظ على الأنواع والنظم البيئية في دولة الإمارات وأبوظبي، وبشكل خاص في وضع أولوياتها المتعلقة بتحديد الأنواع والنظم البيئية المهددة من خلال إعداد «القائمة الحمراء لأنواع الحياة الفطرية» و«القائمة الحمراء للنظم البيئية» في أبوظبي. 
وخلال جلستها الثانية «دمج الحلول القائمة على الطبيعة في السياسات والاستراتيجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرص التنفيذ»، أكدت الظاهري أهمية مشروع «الحلول القائمة على الطبيعة لصالح المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان»، والذي يركز على إدارة واستعادة أحواض الكربون الأزرق مثل أشجار القرم والشعاب المرجانية والأعشاب البحرية.
وتحدث الدكتور سالم جافيد، مدير إدارة التنوع البيولوجي البري في هيئة البيئة – أبوظبي، في جلسة بعنوان «العلم من أجل صون الطبيعة»، حيث ركز على دور العلم في دعم جهود المحافظة على الطبيعة في منطقة غرب آسيا، وأشار إلى نهج الإمارات وأبوظبي في تطبيق معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في تطوير وتشكيل أولويات الحفاظ على الطبيعة المحلية.

الرياض
التنوع البيولوجي
هيئة البيئة في أبوظبي
شيخة الظاهري
حماية التنوع البيولوجي
الإمارات
هيئة البيئة
حماية البيئة
بيئة أبوظبي
آخر الأخبار
حيوان وحيد القرن الجاوي في إندونيسيا
الترفيه
إندونيسيا ترصد حيوانا من أكثر الثدييات المهددة بالانقراض
اليوم 18:39
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
علوم الدار
برئاسة عبدالله بن زايد.. لجنة التحضير للمشاركة في COP 29 تناقش خطط ومبادرات الدولة استعدادا للمؤتمر
اليوم 18:05
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
الرياضة
ريال مدريد يجدد عقد «الخيار الثاني» إلى 2030
اليوم 17:49
أرشيفية
الترفيه
بريطانيا تسن إجراء جديدا لمكافحة سمنة الأطفال
اليوم 17:44
إنتر وميلان يرفضان مشروع تجديد «سان سيرو»
الرياضة
إنتر وميلان يرفضان مشروع تجديد «سان سيرو»
اليوم 17:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©