«أبوظبي للتنقل» يطلق «الحافلات الخضراء»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل، إطلاق خدمة الحافلات الخضراء في جزيرة أبوظبي، في إطار برنامج لجعل جزيرة أبوظبي منطقة نقل عام أخضر بحلول 2030. ويمثل أسطول الحافلات الخضراء، الذي يعمل بطاقة الهيدروجين النظيف والطاقة الكهربائية، تقدماً كبيراً في التزام الإمارة بالتقليل من بصمتها الكربونية، وتعزيز جودة حياة سكانها.

ومع تحويل عمل أسطول حافلات النقل العام من استخدام وقود الديزل إلى استخدام الطاقة المتجددة، سينخفض معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً في إمارة أبوظبي بأكثر من 100 ألف طن متري في المستقبل. وستبدأ خدمة الحافلات الخضراء على المسار رقم 65 ما بين المارينا مول، وشمس بوتيك في جزيرة الريم.

وأوضح محمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع شؤون النقل العام بالإنابة في مركز النقل المتكامل، أن إدراج الحافلات الصديقة للبيئة يؤكد التزام إمارة أبوظبي بتبني التقنيات الخضراء الرائدة ضمن شبكة النقل العام، وتحديد مقاييس جديدة للتنقل الحضري المستدام.

وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن خريطة طريق لبرنامج الحافلات الخضراء التي طورها «أبوظبي للتنقل» بهدف تحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام أخضر بحلول عام 2030. وبموجب الخطة، أُجْرِيَت دراسة تُعد الأولى من نوعها في أبوظبي والمنطقة ككل، كجزء من هذه الخطة الريادية، لتقييم نجاح وأداء الحافلات التي تعمل بالهيدروجين والكهرباء في المناخ المحلي والبيئة الحضرية.

وشملت الدراسة التقييم الفني للحافلات المختلفة وأدائها، بالتعاون مع مصنعي الحافلات الدوليين والحكومات والوكالات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وأفاد الحوسني بأن برنامج الحافلات الخضراء في إمارة أبوظبي، يعتبر بمثابة خطة عمل شاملة لتقييم وتشغيل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي، لتقييم واختيار أفضل التكنولوجيا والحلول في مجال الهيدروجين والكهرباء وتقديمها لسكان وزوار إمارة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئات الحكومية الدولية ومصنعي الحافلات، بحيث تكون تلك الحلول أكثر ملاءمة للبيئة المحلية.

ويتخلل البرنامج تمكين وتطوير مهارات وكفاءات إماراتية، من خلال برامج تدريبية نوعية في مجال الحافلات الهيدروجينية والكهربائية، وبرامج تدريب عملية في كل من جمهورية كوريا وجمهورية الصين الشعبية.



خفض الانبعاثات

إلى جانب أهداف البرنامج لجعل جزيرة أبوظبي منطقة نقل عام أخضر بحلول عام 2030، فإن مبادرة برنامج الحافلات الخضراء تهدف كذلك إلى خفض الانبعاثات الكربونية من أسطول النقل العام في أبوظبي، حيث سيحدد هذا البرنامج المواصفات القياسية للحافلات الخضراء المناسبة للمناخ وظروف التشغيل في إمارة أبوظبي. وسيعكس تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من أساطيل النقل العام، التزام أبوظبي باتفاقية باريس للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.