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علوم الدار

انطلاق الدورة الثانية من «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»

انطلاق الدورة الثانية من «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»
13 سبتمبر 2024 01:06

دبي (الاتحاد)
تنطلق غداً الدورة الثانية من برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة (Institute of Directors)، ويستمر حتى 20 من الشهر الحالي، بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.
ويأتي تنظيم الدورة الجديدة بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من القياديات الإماراتيات للالتحاق بالبرنامج، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى التي عقدت العام الماضي في لندن، وردود الفعل الإيجابية من قبل المشاركات وأعضاء الهيئة التعليمية بمعهد المديرين والخبراء الذين قدموا البرنامج، والذين يمتلكون خبرات متنوعة بمجالس إدارة مؤسسات عالمية مختلفة ورائدة.

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وقالت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إن تنظيم البرنامج المتقدم يأتي في إطار الالتزام الثابت للمؤسسة بتمكين القيادات النسائية الإماراتية وإعدادها للمستقبل.

منى المري
دبي
الإمارات
مؤسسة دبي للمرأة
منال بنت محمد
منال بنت محمد بن راشد
القيادات النسائية
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