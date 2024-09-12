«إيدج» وكوندور: مرافق للخدمات والحلول المُتقدّمة غير الفتّاكة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، عن خطة عمل مشتركة مع «كوندور»، الرائدة عالمياً في مجال التقنيات غير الفتاكة والتابعة لمجموعة «إيدج»، لإنشاء مرافق جديدة لتصنيع الحلول غير الفتاكة والتدريب المتخصص في دولة الإمارات.

وستوفر المرافق الاستراتيجية الجديدة، التي أُعْلِن عنها خلال زيارة قام بها مجلس إدارة «كوندور» إلى المقر الرئيس لمجموعة إيدج في أبوظبي، أحدث الخدمات والحلول غير الفتّاكة للمناطق المحيطة. كما ستعمل المرافق على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيساً لتصدير القدرات المتخصصة في مجال الدفاع والأمن الداخلي والسيادة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تماشياً مع المبادرة الوطنية «اصنع في الإمارات»، يُمكّننا هذا الإنجاز المهم من تعزيز أوجه التعاون بين شراكاتنا المثمرة لصالح المستخدمين النهائيين سعياً لتحقيق قدر أكبر من الأمن المدني. ومن خلال التعاون مع مكتب «إيدج» في البرازيل، والآن من دولة الإمارات، فإننا على ثقة تامة بأن شركة «كوندور» ستنتقل إلى المرحلة التالية من النمو والتطوير دولياً. وبموجب الشراكة الموسعة، نمتلك توقّعات عظيمة نحو تحقيق «كوندور» المزيد من الإنجازات. ونؤمن أيضاً بالإمكانات الهائلة للشركة في استمرار تنامي مكتسباتها وخبراتها، إلى جانب تعزيز سمعتها العالمية».

قال فريدريكو أغيار، الرئيس التنفيذي لشركة كوندور: «سنؤسس إطار عمل تشغيلياً من شأنه معالجة التحديات الفريدة بمجال الدفاع والأمن الداخلي والسيادة التي يواجهها عملاؤنا، وتتمثّل المهام ذات الصلة في مشاركة خبراتنا بهدف تطوير التقنيات غير الفتاكة وتوظيف خبراتنا الوسعة في تطوير الحلول والخدمات المشتركة».