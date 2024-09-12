«الصحفيين الإماراتية» تنظم جلسة «الهوية الوطنية في الإعلام الرقمي»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية مساء أمس الأول جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الهوية الوطنية في الإعلام الرقمي» دعماً لحملة مكافحة «الذباب الإلكتروني» التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام لمواجهة الإشاعات ونبذ الأفكار الهدامة.

تحدث في الندوة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني والمحامي الدكتور يوسف الشريف والخبير التقني المحاضر أحمد الزرعوني وأدارها الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الحمادي، وأقيمت في فرع جمعية الصحفيين بأبوظبي.

شهد فعاليات الجلسة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومحمد على الظهوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الإعلامية في المكتب الوطني للإعلام وفضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية.

ناقش المتحدثون التأثير الكبير للمنصات الرقمية على توجهات الجمهور مسلطين الضوء على المخاطر التي تشكلها هذه الحسابات المزيفة والمغردون المسيئون التي تعمل على نشر الأفكار الهدامة خاصة بين فئات الشباب.

وأكدت فضيلة المعيني رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية أهمية زيادة الوعي بين الشباب والنشء لمواجهة هذه الحملات الممنهجة.

وأكد الدكتور محمد الكويتي أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي تبنت التحول الرقمي مما زاد من التحديات المرتبطة بمواجهة الحملات السيبرانية.

وفي ختام الجلسة أوصى المشاركون فيها بأهمية التحلي بالقيم الإماراتية الأصيلة في الرد على الإساءة بإيجابية من خلال تسليط الضوء على إنجازات الدولة الموثقة ومكانتها الرائدة عالمياً.

وأعلنت فضيلة المعيني عن إطلاق برنامج توعوي كأحد البرامج المهمة التي سينظمها مركز الإبداع الإعلامي في مقر الجمعية الجديد في دبي وسيتم تقديم جلسات دورية منتظمة تخاطب المجتمع والشباب بشكل خاص لنشر الوعي بأهمية التصدي لظاهرة «الذباب الإلكتروني».