وزير خارجية البرازيل يزور جامع الشيخ زايد الكبير

أبوظبي (وام)

زار معالي ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادي، جامع الشيخ زايد الكبير، يرافقه سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة، والوفد المرافق.

وتجول معاليه والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي يقوم به المركز، في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.