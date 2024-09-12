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علوم الدار

سفير الإمارات يلتقي وزير الخارجية الكويتي

عبدالله اليحيا خلال استقبال مطر النيادي (وام)
13 سبتمبر 2024 01:07

الكويت (وام)

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التقى مطر حامد النيادي، سفير الدولة لدى دولة الكويت، معالي عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، إلى معالي عبدالله اليحيا، وتمنياته لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأكد، خلال اللقاء، حرص الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات، بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.
من جانبه، حمّله معالي عبدالله اليحيا، تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأشاد معاليه بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على الأصعدة والمجالات كافة.

وزير الخارجية الكويتي
الإمارات
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الكويت
مطر حامد النيادي
عبد الله علي اليحيا
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