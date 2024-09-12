مباحثات إماراتية - أممية حول جهود تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان

نيويورك (الاتحاد)

أجرى السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، مباحثات مع روزا أوتونباييفا، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة في أفغانستان، حيث ناقش الطرفان جهود تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.

ونشرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «لقاء مثمر جمع السفير أبوشهاب، مع السيدة روزا أوتونباييفا، ممثلة الأمين العام الخاصة في أفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)».

وأضافت: «ناقش الطرفان التطورات الأخيرة في أفغانستان، والجهود الجارية لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن في البلاد من أجل الشعب الأفغاني، بما يشمل النساء والفتيات».