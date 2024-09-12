100 متحدث و20 جلسة حوارية في «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية» أكتوبر المقبل

الشارقة (وام)

تستضيف النسخة الأولى من «المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية»، الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة يومي 9 و10 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، أكثر من 100 متحدث من أبرز الخبراء في مجال البيانات والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين في القطاعات الاقتصادية والتنموية من حول العالم لبحث واستعراض استراتيجيات توظيف البيانات في خدمة الأفراد والمجتمعات.

يستهدف المنتدى رسم مسارات متخصصة ومستقبلية أمام حكومات المنطقة والعالم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال البيانات. ويقدم الحدث، الأول من نوعه في المنطقة، أكثر من 60 فعالية متنوعة ضمن أجندة أعماله تحت شعار «معايير تصنع التغيير» تشمل 18 خطاباً ملهماً و20 جلسة حوارية و24 ورشة عمل متخصصة، إلى جانب معرض متخصص يستضيف أكثر من 10 جهات لاستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في استخدامات البيانات.

يجمع المنتدى ممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات في القطاعين العام والخاص وخبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال والباحثين والأكاديميين وخبراء البيانات ليكونوا جزءاً من تجربة إقليمية واسعة لتبادل الخبرات في هذا المجال.

يقام المنتدى بالشراكة بين دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الهيئات والمؤسسات الاتحادية والإقليمية والدولية الرائدة.