السبت 14 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات في الفئة الأعلى عالمياً للأمن السيبراني وفق تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات

الإمارات في الفئة الأعلى عالمياً للأمن السيبراني وفق تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات
13 سبتمبر 2024 12:47

حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.

يعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.

وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، في تصريح بهذه المناسبة، أن هذا الإنجاز الرائد هو ثمرة الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والسياسات الحكيمة التي اتبعتها الدولة في مجال التحول الرقمي.

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

وأضاف أن هذا التصنيف العالمي يعكس مدى التقدم الذي حققته الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتكنولوجيا. وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى أن هذا الإنجاز هو أيضاً نتيجة للجهود المتضافرة لجميع الفرق العاملة في مجال الأمن السيبراني، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص.

وأوضح أن مجلس الأمن السيبراني يعمل وفق آلية متكاملة، تركز على تعزيز الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات.

ويعتبر مؤشر الأمن السيبراني العالمي، مؤشراً شاملاً يقيس مستوى نضج الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ويغطي خمسة محاور رئيسة هي: التدابير القانونية، والتدابير التنظيمية، وتدابير التعاون، وتدابير بناء القدرات، والتدابير الفنية.

المصدر: وام
مجلس الأمن السيبراني
الأمن السيبراني
الإمارات
آخر الأخبار
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
اليوم 10:27
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اقتصاد
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اليوم 10:25
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
الرياضة
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
اليوم 10:12
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
الرياضة
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
اليوم 10:05
«جائزة الشهر» لـ «المدرب الأصغر» في «البريميرليج»
الرياضة
«جائزة الشهر» لـ «المدرب الأصغر» في «البريميرليج»
اليوم 10:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©