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علوم الدار

"تاكسي دبي" تعزز ريادتها كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في الإمارة

"تاكسي دبي" تعزز ريادتها كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في الإمارة
13 سبتمبر 2024 14:07

 أعلنت شركة تاكسي دبي استحواذها على 300 لوحة جديدة في المزايدة الأخيرة، التي طرحتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتعزز مكانتها الريادية كأكبر مشغل لمركبات الأجرة في إمارة دبي، مع زيادة العدد الإجمالي لمركبات الأجرة إلى 6 آلاف مركبة.

وارتفعت حصة الشركة السوقية إلى 46%، وذلك في إطار خطط الشركة التوسعية في قطاع مركبات الأجرة لمواكبة زيادة الطلب على خدماتها.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 100 مليون درهم سنوياً، بما يتواءم مع استراتيجية النمو للشركة.

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وقال منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، إن الاستحواذ على 300 لوحة جديدة، يأتي في إطار خطط الشركة التوسعية في أسطولها، الذي شهد خلال عام 2024 نمواً بنسبة بلغت نحو 10%، وهو ما يؤكد مكانتها كأكبر شركة مشغلة في قطاع النقل في دبي، حيث وصل العدد الإجمالي لأسطول مركبات الشركة لما يقارب 9 آلاف مركبة، بما فيها مركبات الأجرة والليموزين والحافلات والدراجات، ويرسّخ قوة مركزها المالي ومقدرتها على التوسّع والاستحواذ، وجاهزيتها في مواكبة الطلب على الخدمات مع النمو السكاني الذي تشهده الإمارة.

وأكد منصور رحمه الفلاسي أن هذا الاستحواذ يلعب دوراً مهماً، في زيادة الإيرادات الإجمالية للشركة، بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم سنوياً، بما يساهم في تعزيز المستهدفات الاستراتيجية لتاكسي دبي على صعيد الاستدامة المالية، من خلال دعم الربحية وتنمية الإيرادات والاستثمار، مشيراً إلى أن 25% من اللوحات التي تم الاستحواذ عليها، ستخصص لمركبات الأجرة الكهربائية، بما يراعي أعلى معايير الحفاظ على البيئة والوصول إلى 0 انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

المصدر: وام
هيئة الطرق والمواصلات بدبي
دبي
تاكسي دبي
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