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علوم الدار

"تحقيق أمنية" ترسم السرور على وجوه أطفال غزة في "مدينة الإمارات الإنسانية"

"تحقيق أمنية" ترسم السرور على وجوه أطفال غزة في "مدينة الإمارات الإنسانية"
13 سبتمبر 2024 14:28

تحقيق الأمنيات والأحلام عمل راسخ تتجلى بها مؤسسة تحقيق أمنية ترسم البهجة و السرور على وجوه مستحقيه .. واليوم كان لها أثر كبير في نفوس مصابي أطفال غزة في مدينة الإمارات الانسانية بمجموعة من الفعاليات الترفيهية شارك فيها الأطفال والأمهات.

هنا بالتحديد الطفولة تتباهي بقيادة سيارة وأزرار هاتف ولابتوب تحن إلى أنامل الأطفال، ترسم ألوانهم أحلامهم ألعابهم طموحاتهم .. متى وأين. في ظل صعوبات الحرب هناك في غزة وعملية النجاة والعلاج هنا في الإمارات .. من يقوى على ذلك؟ نعم.. "تحقيق أمنية" اليد الحانية على أطفال غزة مرت من هنا في مدينة الإمارات الإنسانية.
هي مجرد أمنية وحلم لا يضاهي حلم العيش في رحاب الوطن .. ولكن احتفالية اليوم حملت مشاعر نبيلة شاطرنا فيها الأطفال والأمهات سعادتهم.

شخصيات كرتونية مفرحة وعروض سحرية مثيرة ومأكولات للأطفال وأمهاتهم.. أدخلت السرور مبحرة بمشاعر مختلطة لأطفال غزة ما بين شكر ورضا والإيمان بالعودة.

نعيش وتخفق قلوبنا على وقع دعوات انتهاء الهم والكرب بطيف مبادرات إماراتية تزيح ولو جانبا بسيطا من حجم الدمار وقسوة المعاناة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تحقيق أمنية
غزة
مدينة الإمارات الإنسانية
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