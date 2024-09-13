نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرة إنسانية طارئة لإجلاء سبعة وتسعين 97 مصاباً ومريضاً في حالة حرجة من ضمنهم مرضى سرطان بحاجة لعلاج مكثف، برفقة مئة وخمسة وخمسين 155 من أفراد عائلاتهم، من ضمنهم مئة واثنان وأربعون 142 طفلاً، وقد تم نقلهم من قطاع غزة إلى أبوظبي انطلاقاً من مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم لتلقي الرعاية الطبية الفائقة.



وتأتي عملية الإجلاء، وهي الثانية من مطار رامون، في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتوفير الرعاية الصحية المتقدمة للمصابين الفلسطينيين" لتؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ لدعم الشعب الفلسطيني خلال الأوضاع الكارثية التي يتعرض لها القطاع.



دولة الإمارات ومنذ بداية الأزمة قامت بجهود حثيثة لتعزيز الاستجابة الإغاثية تجاه المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم في الظروف الحرجة التي يمرون بها، حيث قامت بإجلاء ألف وستمئة وخمسة وستين 1665 مريضاً ومرافقاً في المبادرات السابقة ليصل عدد المرضى والمرافقين إلى ألف وتسعمئة وسبعة عشر 1917 مريضاً ومرافقاً.



كما قدمت دولة الإمارات ما يزيد على أربعين ألف 40,000 طن من المساعدات الملحة من إمدادات غذائية وطبية وإغاثية عبر عشر 10 بواخر و1300ألف وثلاثمئة شاحنة و316 ثلاثمئة وست عشرة طائرة ومئة وأربع 104 عمليات إسقاط جوي ضمن عملية "طيور الخير" التي تم من خلالها إسقاط أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسين 3450 طناً من الجو فوق شمال غزة.

الإمارات تنفذ إجلاء طبياً عاجلاً لـ 252 مصاباً برفقة عائلاتهم من غزة



تقرير: سالم بن ربيّع#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/MpJ2zPelK5 — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) September 12, 2024