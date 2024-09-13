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علوم الدار

توقعات بانخفاض درجات الحرارة غدا

أبوظبي
13 سبتمبر 2024 19:33

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة شمالاً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أوالضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً. حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة  21:03، والجزر الأول عند الساعة  05:25.
بحر عمان: خفيف الموج أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:07 والمد الثاني عند الساعة 08:02، والجزر الأول عند الساعة  13:12 والجزر الثاني عند الساعة 00:53.

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المصدر: وام
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